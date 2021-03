Главный тренер «Вулверхэмптона» – о страшной травме голкипера: «Он в сознании и помнит, что произошло»

Фото: Twitter

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нушу Эшпириту Санту рассказал, как чувствует себя голкипер команды Руй Патрисиу после ужасной травмы головы. Слова специалиста приводит ВВС.

The injury to Rui Patricio could easily have avoided if the linesman put his flag up for a clear offside as it happens rather than waiting. pic.twitter.com/iDkpJPEpuD