Главный тренер «Вулверхэмптона» – о страшной травме голкипера: «Он в сознании и помнит, что произошло»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нушу Эшпириту Санту рассказал, как чувствует себя голкипер команды Руй Патрисиу после ужасной травмы головы. Слова специалиста приводит ВВС.
«Руй Патрисиу в порядке. Он в сознании. Он помнит, что произошло. Оценка положительная — с ним все будет в порядке. Сотрясение мозга, когда это что-то настолько серьёзное, всегда волнуешься. Это может случиться в футболе. Он в порядке. Мы должны принимать правильные меры. Он в надежных руках»
The injury to Rui Patricio could easily have avoided if the linesman put his flag up for a clear offside as it happens rather than waiting. pic.twitter.com/iDkpJPEpuD— Mr Quarantine (@BrianMpofus) March 15, 2021
Напомним, Патрисиу получил травму в концовке матча с «Ливерпулем» (0:1).