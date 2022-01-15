Гол Де Брюйне принес победу «Манчестер Сити» над «Челси»

Это 12-я победа «горожан» в АПЛ кряду

Ман Сити - Челси / фото - Getty Images

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Челси» со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал хавбек «горожан» Кевин Де Брюйне, который на 70-й минуте матча возле штрафной обыграл Н’Голо Канте и пробил в дальний угол ворот Кепы Аррисабалаги.

Украинский вингер «Ман Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за повреждения.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 12-ю победами кряду занимает первую строчку (56 очков), имея отрыв в 13 очков от ближайшего конкурента – лондонского «Челси» (43 очка).

АПЛ. 22-й тур

«Манчестер Сити» – «Челси» 1:0 (0:0)

Гол: Де Брюйне (70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден (Габриэл Жезус, 88), Стерлинг.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо (7), Ковачич (32)

Напомним, «Манчестер Сити» планирует активировать опцию выкупа в контракте молодой звезды «Барселоны».



