Гол и заработанный пенальти Ярмоленко принесли «Вест Хэму» победу над «Рапидом»

Лондонская команда с 1-го места вышла в плей-офф

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

В матче 5-го тура Лиги Европы «Рапид» принимал «Вест Хэм».

Лондонская команда сделала этот матч в концовке первого тайма – на 40-й минуте отличился украинец Андрей Ярмоленко ударом головой.

А через несколько минут тот же Ярмоленко заработал пенальти для «Вест Хэма», который реализовал Нобл.

Второй тайм оказался безголевым.

С 13-ю очками «Вест Хэм» выходит в плей-офф Лиги Европы с 1-го места.

Лига Европы, 5-й тур

«Рапид» – «Вест Хэм» 0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45, пен

«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59), Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59), Аразе (Балло, 75).

«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78), Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 65).