Гол и заработанный пенальти Ярмоленко принесли «Вест Хэму» победу над «Рапидом»
В матче 5-го тура Лиги Европы «Рапид» принимал «Вест Хэм».
Лондонская команда сделала этот матч в концовке первого тайма – на 40-й минуте отличился украинец Андрей Ярмоленко ударом головой.
А через несколько минут тот же Ярмоленко заработал пенальти для «Вест Хэма», который реализовал Нобл.
Второй тайм оказался безголевым.
С 13-ю очками «Вест Хэм» выходит в плей-офф Лиги Европы с 1-го места.
Лига Европы, 5-й тур
«Рапид» – «Вест Хэм» 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45, пен
«Рапид»: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59), Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59), Аразе (Балло, 75).
«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78), Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 65).
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