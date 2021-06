Гол Ламелы рабоной признан лучшим по итогам сезона в АПЛ

Фото: Sky Sports

АПЛ определила лучший гол по итогам сезона.

Победить удалось Эрику Ламеле. Он забил рабоной в дерби в ворота «Арсенала» в 28-м туре.

WINNER @ErikLamela's epic Rabona for Tottenham against Arsenal has been crowned the Premier League's Goal of the Season for 20/21 pic.twitter.com/8uNw5bW7nT