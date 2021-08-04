Гол Леднева не помог «Динамо» переиграть «Фенербахче»

Украинский и турецкий клуб провели товарищеский матч

Фото - ФК Динамо Киев

В товарищеском матче «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Фенербахче».

В первом тайме активнее были киевляне. Это вылились в забитый мяч Леднева после провала в обороне соперника.

После перерыва турецкий гранд перехватил инициативу и закономерно сравнял счет. Забил Пелкас после классной передачи Озила.

Но и «бело-синие» имели свои моменты. После эффектной передачи Гармаша «черпачком» совсем немного не дотянулся до мяча Миколенко. Шапаренко со штрафного пробил чуть выше ворот. Также стоит отметить несколько опасных прострелов после фланговых рывков.

Ранее стало известно о состоянии Дениса Попова и Владислава Супряги, которые матч пропустили.

Товарищеский матч

«Фенербахче» – «Динамо» 1:1

Голы: Пелкас, 63 – Леднев, 28

«Фенербахче»: Алтай, Аттила, Тиссеранд, Новак, Луис Густаво (Яндаш, 76), Зайц, Ферди (Сангаре, 67), Осайи-Сэмюэл (Йоргенсен, 77), Пелкас (Кахведжи, 67), Озил (Туфан, 76), Валенсия (Дурсун, 67).

«Динамо»: Бойко (Бущан, 67), Кендзера (Тымчик, 46), Забарный, Сирота (Шабанов, 67), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Шапаренко, 66), Шепелев (Андриевский, 67), Леднев (Буяльский, 46), Родригеш (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46; Шкурин, 85).

Предупреждение: Гармаш