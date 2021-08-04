Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован

Гол Леднева не помог «Динамо» переиграть «Фенербахче»

Украинский и турецкий клуб провели товарищеский матч
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 20:50
Гол Леднева не помог «Динамо» переиграть «Фенербахче»
Фото - ФК Динамо Киев

В товарищеском матче «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Фенербахче».

В первом тайме активнее были киевляне. Это вылились в забитый мяч Леднева после провала в обороне соперника.

После перерыва турецкий гранд перехватил инициативу и закономерно сравнял счет. Забил Пелкас после классной передачи Озила.

Но и «бело-синие» имели свои моменты. После эффектной передачи Гармаша «черпачком» совсем немного не дотянулся до мяча Миколенко. Шапаренко со штрафного пробил чуть выше ворот. Также стоит отметить несколько опасных прострелов после фланговых рывков.

Ранее стало известно о состоянии Дениса Попова и Владислава Супряги, которые матч пропустили.

Товарищеский матч

«Фенербахче» – «Динамо» 1:1

Голы: Пелкас, 63 – Леднев, 28

«Фенербахче»: Алтай, Аттила, Тиссеранд, Новак, Луис Густаво (Яндаш, 76), Зайц, Ферди (Сангаре, 67), Осайи-Сэмюэл (Йоргенсен, 77), Пелкас (Кахведжи, 67), Озил (Туфан, 76), Валенсия (Дурсун, 67).

«Динамо»: Бойко (Бущан, 67), Кендзера (Тымчик, 46), Забарный, Сирота (Шабанов, 67), Сидклей (Миколенко, 46), Сидорчук (Шапаренко, 66), Шепелев (Андриевский, 67), Леднев (Буяльский, 46), Родригеш (Антюх, 62), Цыганков (Караваев, 66), Рамирес (Гармаш, 46; Шкурин, 85).

Предупреждение: Гармаш

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Фенербахче (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:25
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:17
Товарищеский матч. «Фенербахче» – «Динамо». Видео трансляция
Товарищеский матч. «Фенербахче» – «Динамо». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:44
Левченко оценил шансы Селезнева стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Левченко оценил шансы Селезнева стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:38
Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»
Дебют Рамиреса. «Динамо» назвало состав на матч с «Фенербахче»
Футбол Украинская Премьер-лига
4 августа 18:20

Новости: Футбол

Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Украинская Премьер-лига
10:25
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Лига чемпионов UEFA
10:12
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Лига конференций UEFA
09:51
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Лига конференций UEFA
09:29
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Украинская Премьер-лига
09:15
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
08:17
Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ
Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ
Украинские легионеры
08:10
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости