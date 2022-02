Гол Марсьяля стал лучшим по итогам недели в Лиге Европы

Фото: Marca

UEFA определил лучший гол по итогам недели в Лиге Европы.

Его автором стал форвард «Севильи» Антони Марсьяль. Он забил в ворота «Динамо» Загреб и помог команде выиграть (3:1).

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! @Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr