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Гол+пас Маунта помог «Челси» победить «Уотфорд»

«Синие» идут на первом месте таблицы АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:46
Гол+пас Маунта помог «Челси» победить «Уотфорд»
«Челси» победил «Уотфорд»﻿ / фото - Getty Images

Лондонский «Челси» победил «Уотфорд» в гостевом матче 14-го тура АПЛ. Поединок завершился со счетом 2:1.

Главным героем матча стал хавбек «синих» Мэйсон Маунт, который отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

В таблице АПЛ «Челси» (33 очка) остается на первом месте, опережая своего ближайшего конкурента «Манчестер Сити» на одно очко. «Уотфорд» расположился на 17-й строчке с 13-ю очками в активе.

АПЛ. 14-й тур

«Уотфорд» – «Челси» 1:2

Голы: Маунт (29), Деннис (43), Зиеш (72).

«Уотфорд»: Бахманн, Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Мазина (Роуз, 12), Деннис, Клеверли (Нгакиа, 85), Сиссоко, Луза (Куцка, 73), Жоао Педро, Кинг.

«Челси»: Менди, Чалоба (Зиеш, 60), Кристенсен, Рюдигер, Лофтус-Чик, Аспиликуэта (Лукаку, 69), Сауль (Тиаго Силва, 46), Маунт, Пулишич, Алонсо, Хавертц.

Предупреждения: Сауль (16), Луза (45), Алонсо (45), Трост-Эконг (45), Зиеш (65), Клеверли (84), Роуз (84).

Напомним, в параллельном матче тура «Ливерпуль» одолел «Эвертон».

Михаил Рыбак
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