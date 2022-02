Гол Петряка и ассист Леднева вывели «Фехервар» в четвертьфинал Кубка Венгрии

Фото: Fehervar

«Фехервар» прошел в четвертьфинал Кубка Венгрии, обыграв «Сегеду».

Хозяева забили три мяча в ворота соперника. Один из голов оформил Иван Петряк. Ему ассистировал Богдан Леднев.

Solid start to life in Hungary for Lednev



Given time to flourish in the starting line ups bringing great results



2 assists for the Ukrainian tonight in the Cup



Here’s his second of the night as Fehervar won 3-0 & go into the next round pic.twitter.com/EtQVOpCyUL https://t.co/LsfcQ9Gh2u