Гол Петряка помог «Фехервару» обыграть «Гонвед» и приблизиться к тройке лидеров

Макаренко провел весь матч и запомнился предупреждением

Фото - МОЛ Фехервар

В девятом туре чемпионата Венгрии «Фехервар» дома переиграл «Гонвед».

Вингер Иван Петряк удвоил преимущество своей команды после гола Зивзивадзе. На это соперник сумел ответить лишь точным ударом Батика и незасчитанным мячом на последних минутах.

На 70-й минуте украинец был заменен. Его соотечественник Евгений Макаренко провел весь матч и запомнился предупреждением.

«Фехервар» на расстояние в два очка приблизился к третьей «Академии Пушкаша». Но у соперника есть матч в запасе.

Чемпионат Венгрии, 9 тур

«Фехервар» – «Гонвед» 2:1

Голы: Зивзивадзе, 25, Петряк, 54 – Батик, 60

«Фехервар»: Ковач, Фиоло, Рус, Муслиу, Стопира, Него, Макаренко, Дардай, Петряк (Бамгбойе, 70), Зивзивадзе (Хайстер, 88), Кодро.

«Гонвед»: Саппанос, Ловрич (Мезграни, 68), Хиди, Ноно, Пантелич (Эппель, 76), Боле (Мамаш, 56), Балог, Лукич.

Предупреждения: Фиоло, Макаренко – Ловрич, Лукич, Эппель