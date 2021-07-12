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Гол Шоу Италии – самый быстрый гол в истории финалов Евро

Англичанин открыл счет на второй минуте
Футбол Евро-2020
07:25
Гол Шоу Италии – самый быстрый гол в истории финалов Евро
фото - Stadium Astro

В финале Евро-2020 сборная Италии в серии пенальти переиграла сборную Англии.

Единственный гол англичан забил левый защитник Люк Шоу, который отметился уже на второй минуте встречи. Этот результативный выстрел стал самым быстрым забитым мячом в истории финалов турнира, сообщает OPTA.

Прошлым держателем рекорда был форвард сборной Испании Чуса Переда, который в 1964 году отметился в воротах сборной СССР уже на 6 минуте встречи.

Мяч, забитый на 1:57, стал для защитника 4 голевым действием на этом чемпионате.

Исход встречи решила серия пенальти, где два сейва Джанлуиджи Доннаруммы помогли «Скуадре Адзурре» одержать победу. Ранее Фабио Капелло указал на разницу в классе между вратарем англичан и вратарем итальянцев.

Напомним, экс-защитник англичан предсказывал серию пенальти в финале Евро-2020.

Павел Харченко
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Италия – Англия сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

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