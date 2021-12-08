Гол в ворота «Динамо» стал дебютным для Яремчука в Лиге чемпионов

Кроме того, форвард прервал сухую серию, которая длилась с сентября

Роман Яремчук / Фото: Getty Images Форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов – в ворота киевского «Динамо» (2:0, в матче сейчас перерыв). Отметим, что это также первый гол Яремчука с конца сентября, он не мог отличиться за «Бенфику» на протяжении 10-ти матчей. Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».

Петр Приходько