Лига чемпионов. «Бенфика» победила «Динамо». Как это было
Гол в ворота «Динамо» стал дебютным для Яремчука в Лиге чемпионов
Кроме того, форвард прервал сухую серию, которая длилась с сентября
8 декабря 22:51
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард «Бенфики» Роман Яремчук забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов – в ворота киевского «Динамо» (2:0, в матче сейчас перерыв).
Отметим, что это также первый гол Яремчука с конца сентября, он не мог отличиться за «Бенфику» на протяжении 10-ти матчей.
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