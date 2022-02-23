Гол Яремчука подарил «Бенфике» ничью в первой игре с «Аяксом»
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой».
Очень насыщенной выдалась середина первого тайма. Счет открыл Тадич, а Аллер оформил «дубль» в разные ворота.
Нападающий Роман Яремчук вышел на замену на 62-й минуте. И уже спустя десять оборотов стрелки украинец забил. Как оказалось, этот гол принес «орлам» ничью.
Ответный матч состоится 15 марта в Амстердаме.
Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч
«Бенфика» – «Аякс» 2:2
Голы: Аллер, 25 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Аллер, 29
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90+1), Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90+1), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).
«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 90+2), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич, Бергейс, Аллер, Антони.Предупреждения: Нуньес, Гонсалу Рамуш, Яремчук – Мазрауи, Бергейс, Антони
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