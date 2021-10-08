Голкипер «Челси» может перейти в «Лацио» к тренеру, с которым у него был конфликт

Кепа отказался от замены в 2019-м, чем вызвал гнев Сарри

Фото: DAZN Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть Туманный Альбион.

Вратарем победителя Лиги чемпионов интересуется «Лацио», сообщает Corriere dello Sport. Римляне ищут вариант замены Томасу Стракоше, у которого заканчивается контракт в этом сезоне. Отметим, что главным тренером итальянцев является Маурицио Сарри. В 2019-м году у Сарри и Кепы был конфликт, связанный с тем, что голкипер отказался замениться. Напомним, что «Ювентус» хочет усилиться лидером «Фиорентины».

Олег Шумейко-младший