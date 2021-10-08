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Голкипер «Челси» может перейти в «Лацио» к тренеру, с которым у него был конфликт
Кепа отказался от замены в 2019-м, чем вызвал гнев Сарри
8 октября 10:17
Фото: DAZN
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть Туманный Альбион.
Вратарем победителя Лиги чемпионов интересуется «Лацио», сообщает Corriere dello Sport. Римляне ищут вариант замены Томасу Стракоше, у которого заканчивается контракт в этом сезоне.
Отметим, что главным тренером итальянцев является Маурицио Сарри. В 2019-м году у Сарри и Кепы был конфликт, связанный с тем, что голкипер отказался замениться.
Напомним, что «Ювентус» хочет усилиться лидером «Фиорентины».
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