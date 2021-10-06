«Ювентус» предложил Влаховичу контракт на 5 лет

Нападающего привлекает идея трансфера в туринский клуб

Душан Влахович / фото - Twitter

«Ювентус» – главный претендент на приобретение летом нападающего Душана Влаховича, отказавшегося продлевать контракт с «Фиорентиной».

Туринский клуб провел переговоры с агентом 21-летнего игрока сборной Сербии, предложив 5-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Viola News.

По данным источника, Влаховича привлекает идея трансфера в «Ювентус», тогда как «фиалки» предпочли бы продать форварда в зарубежный клуб.

Душан Влахович также может перейти в «Манчестер Сити».