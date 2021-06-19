В Португалии открыли памятник в честь вратаря сборной Руи Патрисиу
Голкипер сборной Португалии продолжит карьеру в «Роме»
33-летний игрок покинет АПЛ
14:53
Руи Патрисиу / Фото - squawkaГолкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руи Патрисиу согласовал все условия перехода в «Рому». Об этом сообщает Sky Italia.
33-летний португалец намерен продолжить карьеру в римском клубе. Сообщается, что теперь «Роме» осталось договориться об условиях трансфера с «Вулверхэмптоном». Английский клуб требует за футболиста от 12 до 15 миллионов евро, последнее предложение римлян составило 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей за «Вулверхэмптон», в его активе 10 сухих матчей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Рома» может приобрести вратаря «Реала» украинца Андрея Лунина.
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