«Верес» дебютировал в УПЛ, отобрав очки у участника еврокубков
Голкипер «Вереса» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Колосом»
Новичок элитного дивизиона дал бой участнику еврокубков
Богдан Когут / Фото - НК Верес
Голкипер «Вереса» Богдан Когут в эфире Футбол NEWS высказался по поводу ничьей в матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:0).
Не хватило в конце точку поставить. Были моменты, предпосылки. Не хватило в конце последнего касания, чтобы забить.
Конечно, позитив, когда возле твоих ворот минимум моментов и команда не проигрывает. Спасибо защитникам, сегодня удачно отыграли.
Напомним, «Верес» по итогам прошлого сезона вышел в УПЛ.