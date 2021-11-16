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Головко назвал главное преимущество Украины над Боснией перед грядущим матчем

Сегодня команда Петракова будет бороться за второе место в своей группе
Футбол Чемпионат мира по футболу
13:16
Головко назвал главное преимущество Украины над Боснией перед грядущим матчем
Александр Головко / Фото: Динамомания

Бывший игрок сборной Украины Александр Головко высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022.

«Плюс нашей команды в том, что у нас была неделя на подготовку, а боснийцы играть через два дня на третий. Это не только физическая нагрузка, а и психологическая. Она будет сказываться. С этой стороны у нас бонус. У Петракова вариативный состав для разнообразных ведений игры в зависимости от счета.

Уверен, что Васильевич знает, что делает. Он проявляет мудрость, приглашая футболистов, о которых много говорят. Стратегически или тактически? В первую очередь тактически. Таким образом он убирает лишние разговоры, которые не нужны перед важным матчем.

Мы ни один матч не сыграли на ноль – это главная проблема. Поэтому мы должны больше забивать, чтобы побеждать. У Петракова была одна победа, но оценивать будут качество игры. На тренера смотрят под большой лупой, ему нелегко, он под нагрузкой. Но он ничего не теряет, он может только найти.

Петраков не то чтобы вернулся к Шевченко, а стал на рельсы футбола, который ребята играют в своих клубах. Футбола, который называется современным. Который называется работой с мячом, быстрым футболом.

Остается вопрос по левому флангу, кто там будет играть с Боснией. Цыганков там не совсем удобно себя чувствует. Играть надо будет первом номером, а зон, куда можно бежать, не будет много».


Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния все шансы на попадание на мундиаль уже потеряла.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.

Источник: VZbirna Петр Приходько
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Теги

Александр Головко сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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