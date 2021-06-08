Головко: «Украина готова к чемпионату Европы»

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Бывший тренер Александр Головко прокомментировал победу Украины над Кипром (4:0) в товарищеском матче.
«Украина очень хорошо выглядит в плане подготовки. Все футболисты, которые выходили сегодня, видно, что думают не сегодняшней игре, а о том, как стартовать. Был момент, когда Кипру нужно было играть в контратаку и как по команде минимум 6-7 футболистов опускалось с этой не самой сильной командой ниже мяча. Это вселяет надежду о хорошей психологической подготовке к Евро. Хорошо, что сыграли на ноль.
Сейчас все складывается так, что команда готова к чемпионату Европы».
13 июня Украина сыграет против Нидерландов.
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