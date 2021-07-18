Гонорары арбитров УПЛ возрастут в два с половиной раза

Принимающий клуб будет тратить на бригаду арбитров почти 140 тысяч гривен

Екатерина Монзуль / Фото: dynamo.kiev.ua

С нового сезона арбитры будут получать большие гонорары, сообщает журналист Роман Бебех в своем Telegram канале.



Главный рефери поединка будет получать 30 тысяч гривен за матч вместо 12 (также 3 тысячи на проезд и 6 на проживание). Оклад ассистентов, четвертого арбитра и делегата увеличится с 6 до 15 тысяч гривен. Арбитры контракты еще не подписали, поэтому суммы могут измениться.

Все финансовые вопросы будут возложены на плечи принимающего клуба. Так, обслуживание домашнего матча обойдется команде примерно в 139 тысяч гривен.

Куратор арбитров Лучано Лучи надеется, что это повлияет на ситуацию с коррупцией.

Напомним, что судьба «Руха» решится в УПЛ уже на следующей неделе.