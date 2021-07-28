Гордон: «Сборная России – орудие Путина»

Дмитрий Гордон / Фото: Twitter

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал свое отношение к сборной России по футболу.

– Вы знаете, многие в Украине искренне болели за сборную России так же, как многие в России искренне болели за сборную Украины – это нормальная ситуация. Я болел против сборной России и объясню почему. Для меня сборная России по футболу – это не просто ребята, которые защищают честь страны, а часть пропагандистской российской машины.

Все, что касается Олимпиад, крупнейших стартов по футболу и хоккею – это мощные рычаги пророссийской пропаганды. Поскольку российское государство – не путать с российским народом – является агрессором по отношению к Украине и, соответственно, нашим врагом, то я рассматриваю такую пропаганду как часть гибридной войны с Украиной. И когда сборная России одерживает какие-то победы – это идет в плюс государственной пропаганде.

Я с большой любовью отношусь к российскому народу, к стране России, к великому русскому языку. И с большой ненавистью отношусь к руководству России, к Кремлю, к российским пропагандистам, потому что они развязали войну против моей страны. Думаю, мои эмоции вполне понятны.

– Но ведь когда в России болели за сборную Украины, вряд ли ее ассоциировали с Зеленским, Тимошенко или условно «Правым сектором» (организация запрещена в России).

– Объясню разницу. Действительно простые, необдолбанные пропагандой российского государства люди испытывают нормальные человеческие чувства по отношению к украинцам. Но Украина не нападала на Россию, Украина не убивала россиян, Украина ничего плохого по отношению к России не сделала – поэтому эмоции россиян по отношению к украинской сборной вполне понятны.

Положительные эмоции украинцев по отношению к российской сборной тоже вполне понятны. Многие не понимают суть того, что российская сборная – часть российской пропаганды. Я это хорошо понимаю.

Понимаю, зачем Гитлер проводил Олимпиаду 1936 году в Берлине и почему Путин так стремился провести Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018-м. Это часть легитимизации режима – поскольку мне это все претит, то естественно сборная России для меня являлась составной частью этого фарса.

– То есть, вы считаете футболистов сборной России «солдатами Путина»?

– Футболисты – нет. Сборная России – это орудие Путина. Когда сборная России добивается побед, отношение к путинскому режиму в мире становится мягче. Поэтому я болел против сборной России и искренне радовался, когда она вылетела с Евро