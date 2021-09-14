Горели 0:5, побеждали в Полтаве и недавно выбили из Лиги Европы. Как украинские клубы играли против «Бенфики»

Сегодня киевскому «Динамо» снова предстоит сразиться с «орлами»

История

Фото: UEFA

Сегодня киевское «Динамо» проведет первый матч в групповом раунде Лиги чемпионов в новом сезоне – против «Бенфики». В теории, именно в этой встрече киевлянам легче всего будет взять очки среди всех остальных. На выезде с «Бенфикой» и в спарках с «Баварией» и «Барселоной» явно будет гораздо сложнее.

История встреч украинских и португальских команд весьма богата, а именно против «Бенфики» украинские клубы провели больше всего матчей (если учитывать все матчи украинцев с португальцами).

Украинские клубы провели против «Бенфики» 11 матчей (по 4 – «Динамо» и «Шахтер», 2 – «Ворскла» и однажды – «Металлист»). 5 раз выигрывали украинские команды (дважды «Шахтер» и по 1 разу – «Ворскла», «Динамо» и «Металлист»), 5 раз побеждала «Бенфика» и лишь 1 раз была зафиксирована ничья. Как видим, встречи были бескомпромиссными.

«Динамо» против «Бенфики»

1991/92, КЕЧ

Это было первое противостояние украинских клубов с португальскими. В первом матче между командами «Динамо» сумело минимально одолеть соперника благодаря голу Олега Саленко.

«Динамо» – Бенфика» 1:0

Гол: Саленко, 31

Но вот в ответной встрече португальская команда просто разнесла украинскую – 5:0. Минимальный счет в пользу «орлов» держался до 62-й минуты, а затем «Бенфика» заколотила аж четыре в ворота киевлян. «Динамо» покинуло КЕЧ.

«Бенфика» – «Динамо» 5:0

Голы: Бриту, 25, 62, Исайяс, 70, Юран, 82, 86

2016/17, ЛЧ

Это была провальная Лига чемпионов для «Динамо», тогда дважды «Бенфике» киевляне проиграли (также в группе были «Наполи» и «Бешикташ»). «Динамо» хоть и набрало 5 очков в группе (победа над «Бешикташем», ничья с турками и с «Наполи»), но заняло в квартете 4-е место.

«Динамо» – «Бенфика» 0:2

Голы: Сильвио, 9, пен, Серви, 55

«Бенфика» – «Динамо» 1:0

Гол: Сильвио, 45, пен

«Шахтер» против «Бенфики»

2007/08, ЛЧ

Тот сезон Лиги чемпионов «горняки» начинали за здравие, а завершили – за упокой. 2 стартовые победы и 6 очков, а затем 4 поражения подряд и вылет из еврокубков. Во 2-м туре «Шахтер» на выезде с «Бенфикой» справился.

«Бенфика» – «Шахтер» 0:1

Гол: Жадсон, 42

А вот в последнем решающем матче группового раунда уступил и занял 4-е место в группе.

«Шахтер – «Бенфика» 1:2

Голы: Лукарелли, 30 – Кардосо, 6, 22

2019/20, ЛЕ

Эти воспоминания еще свежи в памяти и достаточно приятны. Последние еврокубковые матчи «Шахтера» в «доковидный» период. «Горняки» встречались с португальской командой в 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче украинская команда была сильнее – 2:1.

«Шахтер» – «Бенфика» 2:1

Голы: Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пицци, 66, пен

В ответной встрече команды устроили настоящий триллер – 3:3, и «Шахтер» прошел дальше. Кстати, в то й Лиге Европы «горняки» с Каштру дошли до полуфинала.

«Бенфика» – «Шахтер» 3:3

Голы: Пицци, Диаш, 36, Рафа Силва, 47 – Диаш, 12, автогол, Степаненко, 49, Патрик, 71

«Металлист» против «Бенфики»

2008|09, Кубок UEFA

Это был один из лучших еврокубковых сезонов в истории «Металлиста» – тогда команда Маркевича дошла до 1/8 финала, где вылетела от «Динамо».

До этого же «Металлист» побеждал всех в том розыгрыше Кубка UEFA. Игра с «Бенфикой» была всего одна, ведь тогда в групповом раунде команды играли между собой лишь по 1 разу. Судьбу встречи решил Рыкун за 6 минут до финального свистка.

Бенфика – «Металлист» 0:1

Гол: Рыкун, 84

«Ворскла» против «Бенфики»

2009|10, ЛЕ

Гостевала «Бенфика» и в Полтаве. Это был дебютный сезон для «Ворсклы» в Лиге Европы, тогда полтавская команда хоть и не смогла пробиться в групповой раунд, но добыла приятную победу над крепким европейским середняком у себя дома.

Правда, после первого матча общий исход встречи был известен наперед. «Бенфика» разнесла украинскую команду в Лиссабоне.

«Бенфика – «Ворскла» 4:0

Голы: Ди Мария, 31, Кардосо, 54, Савиола, 57, Велдон, 77

А в ответной встрече в Полтаве уже случилась та победа.

«Ворскла» – «Бенфика» 2:1

Голы: Сачко, 48, Есин, 74 – Савиола, 60.

Пока между «Бенфикой» и украинскими командами паритет – по 5 побед с двух сторон. Надеемся, что сегодня киевляне склонят весы преимущества в нашу сторону. Начало встречи – в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бенфика».