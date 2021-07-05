Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»

В последний раз сборная была в четвертьфинале крупного турнира в 2006 году

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Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Горилый поделился впечатлениями от крупного поражения Украины в матче с Англией, а также, оценил игру национальной команды на этом чемпионате Европы.

Прощание с Евро получилось "запоминающимся"...

«Если быть объективным, к этому все шло. При такой игре восьмое место можно считать удачным достижением. Везде есть проблемы, начиная с детского футбола. Но в сборной играет много молодых игроков, может появиться надежда на перспективу».

Но главную проблему обозначил Шевченко: "Если у нас не будет сильного чемпионата, мы все реже будем попадать туда". Наконец-то пришло понимание, что наш чемпионат - это низкокачественный продукт. И когда играют с сильными соперниками, не с Кипром или Северной Ирландией, всем становится ясно, что существуют большие проблемы в игре сборной.

«Трудно вспомнить, когда наша сборная показывала стабильную игру в двух матчах подряд. Как по мне, это чудо, что мы дошли до 1/4 финала. Ведь со шведами произошло невероятное стечение обстоятельств, приведшее к победе. А как тяжело играли в группе, нет ротации состава, в отличие от тех же англичан, когда любой футболист выходит, может усилить и освежить игру. У нас впритык одиннадцать футболистов. Малиновский сдулся и некем его заменить. Взять того же Цыганкова - выходил на замену, но ничего не смог показать. Парень еще молодой, а уже предрасположен к частым травмам. Две игры играет, три пропускает, никак не может набрать лучших кондиций. Создали вокруг него рекламу, а он ее не оправдывает».

Удивили слова Забарного после такого крупного поражения: "Мы хорошо провели игру с Англией, хоть и пропустили столько". Как можно хорошо играть, когда пропустили четыре мяча?

«Такое впечатление, что им кто-то подсказывает что говорить. Еще молодой, неопытный, не только на поле, но и в жизни. Проще было сказать: проиграли, потому что соперник был сильнее. В таких случаях лучше промолчать, чем такое говорить».

Действуя в пять защитников, с тремя центральными, и позволить забить все четыре мяча с 5-6 метров центральной зоны - это называется хорошая игра?

«Нужно учесть, что англичане играли не в полную силу, не нагнетали, не прессинговали, давали нам спокойно владеть мячом и территорий. Представляете, если бы они играли как австрийцы с постоянным давлением, навязывали борьбу на каждом участке поля, то четырьмя мячами не обошлось бы. В обороне сыграли плохо, и впереди ничего не создали. Для нас большая проблема, когда соперник действует агрессивно, не дает дышать, и мы сразу растворяемся на поле. Возвращаясь к словам Шевченко: посмотрите, все защитники из «Динамо» или «Шахтера», в чемпионате Украины играют спокойно без давления, никто не создает им проблемы. А как только выходим играть в еврокубки или на уровне сильных сборных, легкость нашего чемпионата превращается в непосильную и мучительную работу. То, что мы и увидели в матче со сборной Англии. Все нужно воспринимать объективно. Чудом прошли в 1/4 финала, попали в восьмерку лучших, но из пяти матчей, смогли что-то показать только в игре против шведов. Рассчитывать постоянно на фарт не стоит».

Не смотря на сокрушительно поражение, сборную Украины встретили в аэропорту как героев. Ведь впервые в истории команда смогла выйти в плей-офф турнира, так еще и одолела Швецию и преодолела казавшийся непосильным рубеж 1/4 финала.

Бывший вратарь сборной СССР даже предрек Шевченко место на посту министра спорта Украины.