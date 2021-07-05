Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»

В последний раз сборная была в четвертьфинале крупного турнира в 2006 году
Футбол Евро-2020
12:30
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
фото - zbirna24

Экс-защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Горилый поделился впечатлениями от крупного поражения Украины в матче с Англией, а также, оценил игру национальной команды на этом чемпионате Европы.

Прощание с Евро получилось "запоминающимся"...

«Если быть объективным, к этому все шло. При такой игре восьмое место можно считать удачным достижением. Везде есть проблемы, начиная с детского футбола. Но в сборной играет много молодых игроков, может появиться надежда на перспективу».

Но главную проблему обозначил Шевченко: "Если у нас не будет сильного чемпионата, мы все реже будем попадать туда". Наконец-то пришло понимание, что наш чемпионат - это низкокачественный продукт. И когда играют с сильными соперниками, не с Кипром или Северной Ирландией, всем становится ясно, что существуют большие проблемы в игре сборной.

«Трудно вспомнить, когда наша сборная показывала стабильную игру в двух матчах подряд. Как по мне, это чудо, что мы дошли до 1/4 финала. Ведь со шведами произошло невероятное стечение обстоятельств, приведшее к победе. А как тяжело играли в группе, нет ротации состава, в отличие от тех же англичан, когда любой футболист выходит, может усилить и освежить игру. У нас впритык одиннадцать футболистов. Малиновский сдулся и некем его заменить. Взять того же Цыганкова - выходил на замену, но ничего не смог показать. Парень еще молодой, а уже предрасположен к частым травмам. Две игры играет, три пропускает, никак не может набрать лучших кондиций. Создали вокруг него рекламу, а он ее не оправдывает».

Удивили слова Забарного после такого крупного поражения: "Мы хорошо провели игру с Англией, хоть и пропустили столько". Как можно хорошо играть, когда пропустили четыре мяча?

«Такое впечатление, что им кто-то подсказывает что говорить. Еще молодой, неопытный, не только на поле, но и в жизни. Проще было сказать: проиграли, потому что соперник был сильнее. В таких случаях лучше промолчать, чем такое говорить».

Действуя в пять защитников, с тремя центральными, и позволить забить все четыре мяча с 5-6 метров центральной зоны - это называется хорошая игра?

«Нужно учесть, что англичане играли не в полную силу, не нагнетали, не прессинговали, давали нам спокойно владеть мячом и территорий. Представляете, если бы они играли как австрийцы с постоянным давлением, навязывали борьбу на каждом участке поля, то четырьмя мячами не обошлось бы. В обороне сыграли плохо, и впереди ничего не создали. Для нас большая проблема, когда соперник действует агрессивно, не дает дышать, и мы сразу растворяемся на поле.

Возвращаясь к словам Шевченко: посмотрите, все защитники из «Динамо» или «Шахтера», в чемпионате Украины играют спокойно без давления, никто не создает им проблемы. А как только выходим играть в еврокубки или на уровне сильных сборных, легкость нашего чемпионата превращается в непосильную и мучительную работу. То, что мы и увидели в матче со сборной Англии. Все нужно воспринимать объективно. Чудом прошли в 1/4 финала, попали в восьмерку лучших, но из пяти матчей, смогли что-то показать только в игре против шведов. Рассчитывать постоянно на фарт не стоит».

Не смотря на сокрушительно поражение, сборную Украины встретили в аэропорту как героев. Ведь впервые в истории команда смогла выйти в плей-офф турнира, так еще и одолела Швецию и преодолела казавшийся непосильным рубеж 1/4 финала.

Бывший вратарь сборной СССР даже предрек Шевченко место на посту министра спорта Украины.

Источник: UA-Football Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Футбол Евро-2020
12:15
Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Плохие новости из Италии. У Малиновского проблемы со здоровьем
Футбол Евро-2020
10:39
Кейн напомнил о неудачах англичан в матчах с Данией
Кейн напомнил о неудачах англичан в матчах с Данией
Футбол Евро-2020
10:27
Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Степаненко: «Столько слов поддержки после поражения я еще не получал никогда»
Футбол Евро-2020
10:16
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Саутгейт заявил, что его команду не устраивает только выход в полуфинал
Футбол Евро-2020
09:43
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
Футбол Евро-2020
08:22

Новости: Футбол

Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Индийский клуб интересуется Кулачем, который находится на сборе с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:40
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Горилый: «Это чудо, что Украина дошла до 1/4 Евро»
Евро-2020
12:30
Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь – источник
Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь – источник
Суперкубок Украины
12:21
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Шевченко может стать министром спорта Украины? Экс-вратарь СССР предрек тренеру такое будущее
Евро-2020
12:15
Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Кулач: «У меня была зарплата 15 тысяч евро? Это смешно, в «Ворскле» нет таких условий уже почти 10 лет»
Украинская Премьер-лига
12:12
«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»
«Металлист» подписал воспитанника «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:03
Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
Премьер-Лига (Англия)
11:59
Экс-игрок «Динамо»: «Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных, а не на молодых»
Экс-игрок «Динамо»: «Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных, а не на молодых»
Украинская Премьер-лига
11:51
Саутгейт считает Данию сильной командой
Саутгейт считает Данию сильной командой
Евро-2020
11:44
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости