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Гречишкин перешел в турецкий клуб

Полузащитник покинул Украину
Футбол Украинские легионеры
20:45
Гречишкин перешел в турецкий клуб
Фото: Facebook

Бывший игрок «Александрии» Дмитрий Гречишкин продолжит карьеру заграницей.

29-летний игрок подписал контракт с турецким клубом. Он стал игроком «Генчлербирлиги». О деталях контракта не сообщается.

О переходе объявил агент футболиста Иван Пироженко в своем Facebook.

Последние три сезона Дмитрий провел в «Александрии». Также он играл за «Шахтер», «Черноморец» и «Зарю».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ингульца».

 

Андрей Усмонов
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Дмитрий Гречишкин

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