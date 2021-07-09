Гречишкин перешел в турецкий клуб

Полузащитник покинул Украину

Фото: Facebook

Бывший игрок «Александрии» Дмитрий Гречишкин продолжит карьеру заграницей.

29-летний игрок подписал контракт с турецким клубом. Он стал игроком «Генчлербирлиги». О деталях контракта не сообщается.

О переходе объявил агент футболиста Иван Пироженко в своем Facebook.

Последние три сезона Дмитрий провел в «Александрии». Также он играл за «Шахтер», «Черноморец» и «Зарю».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ингульца».