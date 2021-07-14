«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»
Тренер – о вылете из Лиги чемпионов
10:10
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук прокомментировал пресс-службе клуба вылет из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации.
«Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.
Качество игры? Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить».
«Шахтер» в двух матчах уступил «Лудогорцу».
Ответный матч проходил на нейтральном поле.
Комментарии 2
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.