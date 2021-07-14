Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»

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Главный тренер «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук прокомментировал пресс-службе клуба вылет из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации.

Качество игры? Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить».