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Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»

Тренер – о вылете из Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:10
Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»
Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук прокомментировал пресс-службе клуба вылет из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации.

«Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.

Качество игры? Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить».

«Шахтер» в двух матчах уступил «Лудогорцу».

Ответный матч проходил на нейтральном поле.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Солигорск (футбол) Роман Григорчук Лудогорец

Комментарии 2

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14 июля 2021г. 10:21
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить
14 июля 2021г. 10:21
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить

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