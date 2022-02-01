Покорил бокс, теперь взялся за футбол. Усик провел первую тренировку с «Полесьем»
Григорчук: «Хорошо, что Усик будет на поле заниматься футболом, а не своим видом спорта»
Тренер «Черноморца» прокомментировал встречу с известным боксером в матче против «Полесья»
01 февраля 22:14
Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился ожиданиями от матча против «Полесья» с чемпионом мира по боксу Александром Усиком в составе.
Это интересно. Хорошо, что он будет на поле играть в футбол, а не заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее. Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать по какому-нибудь поводу.
А если серьезно, то я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Буду рад познакомиться с ним.
Ранее Усик приступил к тренировкам с «Полесьем».
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