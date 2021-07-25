Григорчук: «Хотелось бы поработать в Украине»

Отечественный специалист не против продолжить карьеру на родине

Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск

Известный украинский тренер Роман Григорчук ответил на вопрос о том, хотел ли бы он поработать на родине после ухода из солигорского «Шахтера».

Еще до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Еще тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьей и сыном. Как будет – посмотрим, загадывать не хочу.

Григорчук ранее сообщил о том, что на решение об уходе из «Шахтера» повлияло серьезное заболевание сына.