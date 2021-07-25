Григорчук раскрыл причины ухода из солигорского «Шахтера»
Григорчук: «Хотелось бы поработать в Украине»
Отечественный специалист не против продолжить карьеру на родине
25 июля 12:40
Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск
Известный украинский тренер Роман Григорчук ответил на вопрос о том, хотел ли бы он поработать на родине после ухода из солигорского «Шахтера».
Еще до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Еще тогда я чувствовал, что пришло время работать дома.
За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьей и сыном. Как будет – посмотрим, загадывать не хочу.
Григорчук ранее сообщил о том, что на решение об уходе из «Шахтера» повлияло серьезное заболевание сына.