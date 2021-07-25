Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик 4:1 Окончен
17:00 Подолье - Оболонь 0:0 Окончен
18:45 Нива Т - Полесье 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух 2:1 Окончен
19:30 Заря - Александрия 0:1 Окончен
19:30 Десна - Черноморец 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован

Григорчук раскрыл причины ухода из солигорского «Шахтера»

На решение повлияли семейные обстоятельства
Футбол Украинские легионеры
25 июля 11:19
Григорчук раскрыл причины ухода из солигорского «Шахтера»
Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал о причинах, по которым было принято решение об его уходе с поста главного тренера солигорского «Шахтера».

Я в Одессе. Вернулся уже на следующий день после игры в Венгрии.

Чья была инициатива – моя или руководства? На самом деле, ситуация несколько сложнее. На протяжении последних трех месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с «Фолой» вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать.

После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы.

Сыграло ли роль в неудачных результатах еврокубков необходимость играть все матчи на выезде? Безусловно, болельщики – всегда хороший стимул. Нужно отдать должное солигорским болельщикам, которые всегда очень хорошо поддерживали команду и придавали футболистам сил.

При такой поддержке, футболисты играют лучше, чем они объективно могут. Поэтому, конечно, наших болельщиков не хватало.

Но самым сложным было постоянное ощущение, что мы без конца куда-то едем. Порой даже забываешь, где ты находишься – в Сербии, в Венгрии, в Болгарии? В последнее время, мы постоянно были где-то, лишь не дома. Это очень сказывалось на команде.

Кроме того, было много очень сложных организационных моментов. Тем более, продолжаются проблемы, связанные с пандемией, которые еще добавляют головной боли – бесконечные тесты, другие нюансы… Нужно проявлять характер и мужество, чтобы это все преодолевать и не отвлекаться от основного дела.

Единственное, что могу сказать – очень жаль, что случились все эти проблемы и ограничения, с которыми мы столкнулись. Не будь этих проблем – «Шахтер» был бы топ-командой, у меня в этом нет никаких сомнений. Я знаю, каким хотят видеть «Шахтер» руководители клуба, знаю, что для этого есть определенные возможности. И если бы не эти проблемы, «Шахтер» сейчас был бы намного сильнее. Я сам этого ждал, хотел, планировал и мне очень жаль, что этим намерениям не суждено было сбыться.

Болельщикам я, конечно же, скажу огромное спасибо. Они всегда очень сильно поддерживали команду на стадионе. По всему было видно, что они любят свою команду.

Также, хотелось бы сказать огромное спасибо и выразить наилучшие пожелания председателю правления «Шахтера» Ивану Ивановичу Головатому. Этот человек сделал невероятно много для клуба и для футбола вообще.

Что касается футболистов, мы прошли с ними определенный путь, мы тепло попрощались, остались со всеми в хороших отношениях. У меня останутся лишь самые лучшие воспоминания про «Шахтер».

Ранее «Шахтер» расстался еще и с украинским форвардом.

Источник: Football.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Григорчук Шахтер Солигорск (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 20:45
Григорчук: «Хотелось бы поработать в Украине»
Григорчук: «Хотелось бы поработать в Украине»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 июля 12:40
Официально. Григорчук покинул солигорский «Шахтер»
Официально. Григорчук покинул солигорский «Шахтер»
Футбол Украинские легионеры
23 июля 10:53
«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом
«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом
Футбол Украинская Премьер-лига
19 июля 12:53
Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»
Григорчук: «Чтобы обыгрывать такие команды как «Лудогорец», должны уметь больше, чем мы умеем»
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 июля 10:10
2
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
«Шахтер» Григорчука вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда квалификации
Футбол Лига чемпионов UEFA
14 июля 09:11

Новости: Футбол

Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Кривенцов – о дебютной победе «Металлиста-1925» в УПЛ: «Если взять по игре, то мы хотели выступить не так»
Украинская Премьер-лига
25 июля 22:52
Федык: «Рух» сам забил себе два мяча в матче с «Металлистом-1925»
Федык: «Рух» сам забил себе два мяча в матче с «Металлистом-1925»
Украинская Премьер-лига
25 июля 22:45
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Гендиректор «Интера»: «Лукаку не продается»
Серия А (Италия)
25 июля 22:37
«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
25 июля 21:52
«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
Украинская Премьер-лига
25 июля 21:42
Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Украинская Премьер-лига
25 июля 20:45
Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль»
Вейналдум рассказал, почему он решил покинуть «Ливерпуль»
Премьер-Лига (Англия)
25 июля 20:30
«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
«Динамо» переиграло «Газиантеп», Кулач снова забил
Украинская Премьер-лига
25 июля 20:21
Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Буффон – о переходе Доннаруммы в ПСЖ: «Лучшим ничего не прощают»
Серия А (Италия)
25 июля 19:58
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
165
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
Российский рэпер Моргенштерн проведет бой по правилам ММА
MMA
19 июля 16:37
7
Все новости