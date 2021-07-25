Григорчук раскрыл причины ухода из солигорского «Шахтера»

Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск

Украинский специалист Роман Григорчук рассказал о причинах, по которым было принято решение об его уходе с поста главного тренера солигорского «Шахтера».

Чья была инициатива – моя или руководства? На самом деле, ситуация несколько сложнее. На протяжении последних трех месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с «Фолой» вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать.

После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы.

Сыграло ли роль в неудачных результатах еврокубков необходимость играть все матчи на выезде? Безусловно, болельщики – всегда хороший стимул. Нужно отдать должное солигорским болельщикам, которые всегда очень хорошо поддерживали команду и придавали футболистам сил.

При такой поддержке, футболисты играют лучше, чем они объективно могут. Поэтому, конечно, наших болельщиков не хватало.

Но самым сложным было постоянное ощущение, что мы без конца куда-то едем. Порой даже забываешь, где ты находишься – в Сербии, в Венгрии, в Болгарии? В последнее время, мы постоянно были где-то, лишь не дома. Это очень сказывалось на команде.

Кроме того, было много очень сложных организационных моментов. Тем более, продолжаются проблемы, связанные с пандемией, которые еще добавляют головной боли – бесконечные тесты, другие нюансы… Нужно проявлять характер и мужество, чтобы это все преодолевать и не отвлекаться от основного дела.

Единственное, что могу сказать – очень жаль, что случились все эти проблемы и ограничения, с которыми мы столкнулись. Не будь этих проблем – «Шахтер» был бы топ-командой, у меня в этом нет никаких сомнений. Я знаю, каким хотят видеть «Шахтер» руководители клуба, знаю, что для этого есть определенные возможности. И если бы не эти проблемы, «Шахтер» сейчас был бы намного сильнее. Я сам этого ждал, хотел, планировал и мне очень жаль, что этим намерениям не суждено было сбыться.

Болельщикам я, конечно же, скажу огромное спасибо. Они всегда очень сильно поддерживали команду на стадионе. По всему было видно, что они любят свою команду.

Также, хотелось бы сказать огромное спасибо и выразить наилучшие пожелания председателю правления «Шахтера» Ивану Ивановичу Головатому. Этот человек сделал невероятно много для клуба и для футбола вообще.

Что касается футболистов, мы прошли с ними определенный путь, мы тепло попрощались, остались со всеми в хороших отношениях. У меня останутся лишь самые лучшие воспоминания про «Шахтер».