Григорчук рассказал о переговорах с другими клубами

Специалист пока находится без клуба

Роман Григорчук / фото - FootBoom

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал о ходе переговоров с другими клубами после ухода из солигорского «Шахтера»:

«Нет, я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать немного позже».

Будете рассматривать предложения только от клубов УПЛ? Или готовы поработать в первой и второй лигах?

«Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать о всем остальном буду позже».

Почему покинули солигорский «Шахтер»? В клубе не поверили, что команда сможет отыграться после поражения в первом матче с «Фолой» (1:2) в отборе ЛК?

«Все, что можно было сказать, я уже сказал, чтобы людям были понятны причины и все остальное».

Ранее Григорчук рассказал, в какой лиге желает поработать.