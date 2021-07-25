Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать

Роман Григорчук / Фото: УПЛ

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал, что хочет вернуться в УПЛ.

Потому, конечно, хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьей и сыном. Как будет – посмотрим, загадывать не хочу».