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Григорчук рассказал, в каком чемпионате он хочет поработать
Тренер покинул солигроский «Шахтер»
25 июля 20:45
Роман Григорчук / Фото: УПЛ
Украинский тренер Роман Григорчук рассказал, что хочет вернуться в УПЛ.
«Еще до переезда в Беларусь я хотел вернуться в украинский футбол. Еще тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине.
Потому, конечно, хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьей и сыном. Как будет – посмотрим, загадывать не хочу».
Напомним, последней командой Григорчука был солигорский «Шахтер».
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