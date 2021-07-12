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Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака

В сериях пенальти обычно решает опыт
Футбол Евро-2020
14:54
Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака
Джек Грилиш / фото - beSoccer

В финальном матче Евро-2020 сборная Италии одолела англичан, переиграв их в серии пенальти.

Атакующий хавбек англичан Джек Грилиш в ответ на критику заявил на своей странице в Twitter, что попросился у тренера пробить одиннадцатиметровый удар, но Гарет Саутгейт ему отказал:

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь...».

Решающий пенальти в послематчевой не забил 19-летний Букайо Сака, для которого удар с точки в финале чемпионата Европы стал первым в профессиональной карьере.

Не только Саутгейт подвергся критике за это опрометчивое решение, но и опытным игроки, не пробивавшие пенальти в серии, также досталось за то, что не вызвались взять ответственность на себя.

Особенно журналисты Sky Sports прошлись по Джеку Грилишу и Рахиму Стерлингу. Рой Кин считает, что игрокам стоило выйти вперед и пробить решающий удар вместо неопытного Сака.

Напомним, игроки англичан нарочито снимали серебренные медали прямо во время церемонии награждения. 


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) Джек Грилиш

Комментарии 1

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12 июля 2021г. 15:07
Лучше бы Гриллиш бил. А так три обезьяны - три промаха. Закономерность? Впрочем итальянцы играли лучше.
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