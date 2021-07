Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака

Джек Грилиш / фото - beSoccer

В финальном матче Евро-2020 сборная Италии одолела англичан, переиграв их в серии пенальти.

Атакующий хавбек англичан Джек Грилиш в ответ на критику заявил на своей странице в Twitter, что попросился у тренера пробить одиннадцатиметровый удар, но Гарет Саутгейт ему отказал:

Решающий пенальти в послематчевой не забил 19-летний Букайо Сака, для которого удар с точки в финале чемпионата Европы стал первым в профессиональной карьере.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV