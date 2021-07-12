Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака

В сериях пенальти обычно решает опыт

Джек Грилиш / фото - beSoccer

В финальном матче Евро-2020 сборная Италии одолела англичан, переиграв их в серии пенальти.

Атакующий хавбек англичан Джек Грилиш в ответ на критику заявил на своей странице в Twitter, что попросился у тренера пробить одиннадцатиметровый удар, но Гарет Саутгейт ему отказал:

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь...».

Решающий пенальти в послематчевой не забил 19-летний Букайо Сака, для которого удар с точки в финале чемпионата Европы стал первым в профессиональной карьере.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV — Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021

Не только Саутгейт подвергся критике за это опрометчивое решение, но и опытным игроки, не пробивавшие пенальти в серии, также досталось за то, что не вызвались взять ответственность на себя.

Особенно журналисты Sky Sports прошлись по Джеку Грилишу и Рахиму Стерлингу. Рой Кин считает, что игрокам стоило выйти вперед и пробить решающий удар вместо неопытного Сака.

Напомним, игроки англичан нарочито снимали серебренные медали прямо во время церемонии награждения.