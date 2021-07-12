Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия 1*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Кому Саутгейт доверил решающий пенальти? 19-летний Сака впервые во взрослой карьере бил с точки

До этого финала у игрока ни одного удара с 11 метров на профессиональном уровне
Футбол Евро-2020
13:17
Кому Саутгейт доверил решающий пенальти? 19-летний Сака впервые во взрослой карьере бил с точки Тема дня
фото - Getty Images

В финальном матче Евро-2020 сошлись сборные Англии и Италии. Англичане уступили своим оппонентам в серии послематчевых пенальти.

Перед двумя финальными ударами с точки счет был 2:3 в пользу итальянцев, но Джордан Пикфорд дал команде надежду, отбив удар от известного мастера одиннадцатиметровых ударов Жоржиньо.

На решающий удар Гарет Саутгейт отправил 19-летнего Букайо Сака, который до этого ни разу не бил пенальти на профессиональном уровне.

Игрок не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму, который отбил этот удар, и золотые медали отошли в руки итальянцам.

Молодой игрок расплакался после своего промаха. Утешать нападающего сразу же кинулась вся команда, в том числе и тренер «львов».

Getty Images

Проигранная серия пенальти – на совести наставника англичан, ведь именно Саутгейт выпустил на 120 минуте для пробития пенальти Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, которые даже не успели прикоснуться к мячу и как раз таки не реализовали свои удары, и совсем юного Сака, на плечи которого водрузил такую непосильную для него ответственность.

Getty Images

Напомним, игроки сборной Англии неуважительно сняли медали прямо на пьдестале

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) Италия – Англия Гарет Саутгейт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Футбол Евро-2020
14:25
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Футбол Евро-2020
14:22
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Футбол Евро-2020
13:57
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Футбол Евро-2020
13:36
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:36
Линекер: «Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой»
Линекер: «Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой»
Футбол Евро-2020
13:30

Новости: Футбол

Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Евро-2020
14:34
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Евро-2020
14:25
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Главные неудачники года. Сразу 4 игрока проиграли в одном сезоне в финале ЛЧ и Евро
Евро-2020
14:22
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Украинская Премьер-лига
14:19
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Мнение
Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Сборная Украины
14:06
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Сначала защитили трофей на поле, а потом в постели. Кьеллини и Бонуччи легли с кубком в кровать
Евро-2020
13:57
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Украинская Премьер-лига
13:55
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Евро-2020
13:36
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Ни одного украинца. Авторитетный портал составил символическую сборную Евро-2020
Евро-2020
13:36
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости