Кому Саутгейт доверил решающий пенальти? 19-летний Сака впервые во взрослой карьере бил с точки
В финальном матче Евро-2020 сошлись сборные Англии и Италии. Англичане уступили своим оппонентам в серии послематчевых пенальти.
Перед двумя финальными ударами с точки счет был 2:3 в пользу итальянцев, но Джордан Пикфорд дал команде надежду, отбив удар от известного мастера одиннадцатиметровых ударов Жоржиньо.
На решающий удар Гарет Саутгейт отправил 19-летнего Букайо Сака, который до этого ни разу не бил пенальти на профессиональном уровне.
Игрок не смог переиграть Джанлуиджи Доннарумму, который отбил этот удар, и золотые медали отошли в руки итальянцам.
Молодой игрок расплакался после своего промаха. Утешать нападающего сразу же кинулась вся команда, в том числе и тренер «львов».
Проигранная серия пенальти – на совести наставника англичан, ведь именно Саутгейт выпустил на 120 минуте для пробития пенальти Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, которые даже не успели прикоснуться к мячу и как раз таки не реализовали свои удары, и совсем юного Сака, на плечи которого водрузил такую непосильную для него ответственность.
Напомним, игроки сборной Англии неуважительно сняли медали прямо на пьдестале.
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