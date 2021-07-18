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Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»

Игрок боится идти на повышение?
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:35
Грилиш может отказать «Ман Сити», чтобы остаться в «Астон Вилле»
Джек Грилиш / фото - Eurosport

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш сомневается, переходить ему в «Манчестер Сити» или нет, сообщает talkSPORT.

«Горожане» предлагают за игрока 100 миллионов евро, но сам Грилиш пока не уверен в необходимости этого трансфера.

Англичанин находится в системе «Виллы» с 6 лет и успел пройти через все ступени академии клуба. К тому же, англичанин чуть ли не в одиночку вывел команду в Премьер-лигу, помог не вылететь оттуда, а в минувшем сезоне закрепился с «львами» в середине турнирной таблицы.

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года, но игрок даже подумывает о продлении соглашения.

В минувшем сезона англичанин отыграл 27 матчей за «Астон Виллу», в которых отметился 7 голами и 12 голевыми передачами.

На Евро-2020 со своей сборной игрок дошел до финала турнира, где уступил сборной Италии. Английские СМИ критиковали хавбека за то, что тот не осмелился ударить пенальти вместо 19-летнего Букайо Сака. Но сам Грилиш заявил, что просил у тренера Гарета Саутгейта взять на себя ответственность за пробитие 11-метрового удара.

Напомним, Харри Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Сити Джек Грилиш

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