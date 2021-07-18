Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»

Форвард хочет уйти из «Тоттенхэма» уже в этом году

Харри Кейн / Фото: facebook.com/TottenhamHotspur

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн решил уйти из клуба в летнее трансферное окно и уже согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Никола Скира. Отметим, что главный тренер лондонцев уверен, что Кейн останется.



По информации источника, соглашение с «горожанами» рассчитано до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за лидера 160-170 миллионов евро. Вице-чемпион Европы уверен, победитель АПЛ сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

Напомним, что кроме Кейна «Ман Сити» хотели заполучить и Джека Грилиша.