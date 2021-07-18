Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Форвард хочет уйти из «Тоттенхэма» уже в этом году
09:20
Харри Кейн / Фото: facebook.com/TottenhamHotspur
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн решил уйти из клуба в летнее трансферное окно и уже согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Никола Скира. Отметим, что главный тренер лондонцев уверен, что Кейн останется.
По информации источника, соглашение с «горожанами» рассчитано до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за лидера 160-170 миллионов евро. Вице-чемпион Европы уверен, победитель АПЛ сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.
Напомним, что кроме Кейна «Ман Сити» хотели заполучить и Джека Грилиша.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.