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Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»

Форвард хочет уйти из «Тоттенхэма» уже в этом году
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:20
Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Харри Кейн / Фото: facebook.com/TottenhamHotspur

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн решил уйти из клуба в летнее трансферное окно и уже согласовал контракт с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Никола Скира. Отметим, что главный тренер лондонцев уверен, что Кейн останется.

По информации источника, соглашение с «горожанами» рассчитано до 2026 года, а «шпоры» хотят выручить за лидера 160-170 миллионов евро. Вице-чемпион Европы уверен, победитель АПЛ сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

Напомним, что кроме Кейна «Ман Сити» хотели заполучить и Джека Грилиша.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Харри Кейн Манчестер Сити

Комментарии 1

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18 июля 2021г. 09:33
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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