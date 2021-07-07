Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ

В услугах французы заинтересованы 2 топ-клуба

Антуан Гризманн / фото - Getty Images

Нападающий сборной Франции и «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает портал Sport.es француз намерен рассмотреть предложения из Премьер-лиги.

По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и действующий победитель Лиги чемпионов – «Челси».

«Сине-гранатовые» могут продать Гризманна из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт француза с каталонцами рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее в СМИ были слухи, что Гризманн продолжит карьеру в МЛС.