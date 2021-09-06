Гризманн может бесплатно перейти в «Атлетико» на полноценной основе при одном условии

Пока что «матрасники» арендовали француза

Антуан Гризманн / фото - The Athletic

Под конец трансферного окна «Барселона» отдала французского нападающего Антуана Гризманна в аренду мадридскому «Атлетико».

«Матрасники» смогут бесплатно подписать его на полноценной основе, если в сезоне 22/23 он проведет на поле меньше 50% матчей, сообщает портал Goal.

Если форвард примет участие в большей половине встреч – то мадридцы заплатят «сине-гранатовым» 40 миллионов евро.

Гризманн раньше выступал в составе «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год, где и стал звездой мирового масштаба. Летом 2019 «Барселона» выкупила его за 120 миллионов евро.

На замену французу каталонцы подписали нападающего «Севильи» Люка Де Йонга. Голландец уже рассказал, какие качества помогут ему достичь успеха в составе «блаугранас».