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Гризманн: «В сборной Франции я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»

Форвард считает, что заслужил уважение в национальной команде
Футбол Сборные
08:33
Гризманн: «В сборной Франции я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»
Антуан Гризманн / Фото: ВВС

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что в национальной команде он чувствует себя свободнее, чем в «Барселоне». Его слова приводит As.

«Я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне», будь то игра в отборе или действия в зоне. Когда дело доходит до защиты, я двигаюсь в соответствии с потребностями команды: иногда я защищаюсь как полузащитник, иногда как нападающий.

Во Франции я заслужил уважение. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что я преуспеваю везде, где бываю. В национальной сборной все мячи проходят через меня, я чувствую себя свободнее, как в «Атлетико». В «Барселоне» было сложно из-за моих первых игр, и критика иногда преувеличивалась».


Ранее Гризманн обновил один из собственных рекордов в сборной Франции.

Петр Приходько
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Теги

Антуан Гризманн сборная Франции (футбол)

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