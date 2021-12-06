Громко хлопнуть дверью. Луческу взял на матч с «Бенфикой» трех форвардов и Гармаша

В заявке всего 6 защитников без Кендзеры

Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Это будет последний поединок киевлян в текущем сезоне еврокубков – все шансы на выход из квартета потеряны.

Команда отправилась в Лиссабон. Главный тренер Мирча Луческу взял с собой сразу троих форвардов – Владислава Кулача, Эрика Рамиреса и Илью Шкурина.

Также в списке присутствует Денис Гармаш, выходивший на данной позиции в текущем сезоне. Однако с командой не полетел защитник Томаш Кендзера.

Вратари: Бойко, Бущан.

Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена,Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.

Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 8 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.