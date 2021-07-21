Грозный поставил Коваленко в один ряд с Де Брюйне и Салахом

Виктор Коваленко / фото - FootBoom

Именитый украинский специалист Вячеслав Грозный сравнил ситуацию Виктора Коваленко в «Аталанте» с карьерными путями Кевина Де Брюйне и Мохаммеда Салаха:

Аренда в другую команду? Это правильный вариант. Я могу Виктору сказать, чтобы он с пониманием к этому отнесся. Саша Зинченко тоже в Нидерланды уезжал в аренду. А Кевин Де Брюйне уезжал из «Челси» в аренду в «Вердер». И Мохаммед Салах, будучи игроком «Челси», выступал на правах аренды за «Фиорентину» и «Рому». Это хорошая практика. Она только поможет. Это здорово».