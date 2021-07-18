Коваленко тренируется отдельно от основной команды «Аталанты»

Игрок находится в шаге от ухода из клуба

Виктор Коваленко / фото - FootBoom

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко не тренируется с основным составом команды, сообщает официальный сайт клуба.

Как ранее сообщалось, игрок не нужен наставнику бергамасков Джан Пьеро Гасперини и этим летом скорее всего сменит клубную прописку. Речь идет о годичной аренде в «Эмполи», о которой во всю трубят итальянские СМИ.

К тому же, «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в новом клубе.



Но, причина отдельных тренировок хавбека может быть другой. Помимо него, индивидуально тренировались Ханс Хатебур и Сам Ламмерс. Так что отдельные тренировки могут быть лишь частью восстановительного процесса после травмы.

Напомним, Руслан Малиновский может успеть восстановиться к началу сезона в Серии А.



