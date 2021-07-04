Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания 1:2 Окончен
22:00 Украина - Англия 0:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»

Главный тренер не потерял доверие
Футбол Евро-2020
15:45
Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»
Вячеслав Грозный / фото - FootBoom

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный оценил работу наставника сборной Украины Андрея Шевченко на этом чемпионате Европы:

«Для сборной Украины 1/4 чемпионата Европы — это историческое достижение. Мы вошли в восьмерку лучших команд Европы, это супер. Для всей Украины это большой успех и фантастический результат. Претензии к футболистам и тренерам будут всегда — такова реальность. Мы ведь признаем, что проиграли Англии по всем статьям, мы и с Австрией плохо играли. Но результат такой, что мы дошли до четвертьфинала. Это нельзя сбрасывать со счетов: проигрывая, ты получаешь больше пользы для будущего, чем одержав победу. Уверен, тренерский штаб сборной Украины сделает правильные выводы и постарается сделать все возможное для укрепления команды.

Разговоры об отставке Шевченко? Я пока не слышал такого в Украине, но в каждой стране есть люди, которые будут продвигать такое мнение, которые будут недовольны. Это особенность нашей профессии, где от любви до ненависти один шаг. Однако я уверен, что никаких проблем не будет — Шевченко будет дальше готовить команду и повезет ее на ЧМ. Да, исполком Федерации всегда заслушивает итоги, но мы же понимаем, что за 1/4 нужно только аплодировать. А

Шевченко — улыбаться, когда на пресс-конференции задаются вопросы об отставке. Не более того».

После разгромного поражения от англичан, Шевченко назвал причины такого результата, и рассказал, почему сборной Украины грозит попадать в поздние стадии турниров с большой редкостью.

Также, наставник украинцев прокомментировал свое будущее у руля национальной команды.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вацко: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»
Вацко: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»
Футбол Евро-2020
16:35
Сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро
Сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро
Футбол Евро-2020
16:34
Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко
Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко
Футбол Евро-2020
15:30
Денисов: «Матч с Украиной – самый нетипичный для сборной Англии»
Денисов: «Матч с Украиной – самый нетипичный для сборной Англии»
Футбол Евро-2020
14:13
Санчо: «Мы знали, что против Украины нас ждет большой матч»
Санчо: «Мы знали, что против Украины нас ждет большой матч»
Футбол Евро-2020
14:02
Леоненко: «Англичане обыграли Украину пешком»
Леоненко: «Англичане обыграли Украину пешком»
Футбол Евро-2020
13:55

Новости: Футбол

Сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро
Сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро
Евро-2020
16:34
Линекер высмеял Иммобиле за симуляции
Линекер высмеял Иммобиле за симуляции
Евро-2020
16:18
Повторение финала Евро-2012. Моуриньо считает, что сейчас Испания намного слабее
Повторение финала Евро-2012. Моуриньо считает, что сейчас Испания намного слабее
Евро-2020
15:59
Виейра назначен главным тренером «Кристал Пэлас»
Виейра назначен главным тренером «Кристал Пэлас»
Премьер-Лига (Англия)
15:58
Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»
Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»
Евро-2020
15:45
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
Украинская Премьер-лига
15:34
Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко
Комичные замены? Левченко раскритиковал решение Шевченко
Евро-2020
15:30
Сабо: «0:4 от Англии – это еще нормально»
Сабо: «0:4 от Англии – это еще нормально»
Сборная Украины
14:57
Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами
Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами
Украинские легионеры
14:40
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости