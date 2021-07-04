Грозный: «Шевченко повезет сборную на чемпионат мира»

Вячеслав Грозный / фото - FootBoom

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный оценил работу наставника сборной Украины Андрея Шевченко на этом чемпионате Европы:

Разговоры об отставке Шевченко? Я пока не слышал такого в Украине, но в каждой стране есть люди, которые будут продвигать такое мнение, которые будут недовольны. Это особенность нашей профессии, где от любви до ненависти один шаг. Однако я уверен, что никаких проблем не будет — Шевченко будет дальше готовить команду и повезет ее на ЧМ. Да, исполком Федерации всегда заслушивает итоги, но мы же понимаем, что за 1/4 нужно только аплодировать. А

Шевченко — улыбаться, когда на пресс-конференции задаются вопросы об отставке. Не более того».