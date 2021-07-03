Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины
«Сине-желтые» с крупным счетом уступили Англии и покинули Евро-2020
01:59
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромного поражения в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4) прокомментировал свое будущее. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе.
Как УАФ должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться о проведенном турнире.
Ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что горд находиться в этом коллективе, несмотря на крупное поражение.