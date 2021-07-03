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Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины

«Сине-желтые» с крупным счетом уступили Англии и покинули Евро-2020
Футбол Сборная Украины
01:59
Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромного поражения в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4) прокомментировал свое будущее. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе.

Как УАФ должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться о проведенном турнире.

Ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что горд находиться в этом коллективе, несмотря на крупное поражение.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Украина – Англия сборная Англии (футбол) УАФ

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