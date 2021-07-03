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Шевченко: «Если у нас не будет сильного чемпионата, мы будем все реже попадать в четвертьфиналы»

Ранее сборная Украины добивалась подобного успеха 15 лет назад
Футбол Сборная Украины
02:47
Шевченко: «Если у нас не будет сильного чемпионата, мы будем все реже попадать в четвертьфиналы»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о причинах разгромного поражения в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

В сегодняшней игре результат менялся за счет эпизодов. Я не думаю, что сборная Украины не показала того футбола, который он исповедует. Мы не отказались от своих принципов, эпизодами играли хорошо, но в некоторых моментах недоработали, например, при стандартах.

Также сказалась травма Кривцова, потому что он – опытный защитник, имеет определенную антропометрию. У нас на сегодня нет таких крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.

Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол.

Англия сыграла очень прагматично, на своих сильных сторонах. Она воспользовалась нашими ошибками, прекрасно действовала на втором этаже. Соперник в целом контролировал игру.

Мы допустили ошибки и не смогли ничего противопоставить оппоненту. Порой в игре у нас возникали хорошие эпизоды, но мы не доводили их до конца. Англия сильна и индивидуально, и как команда, у нее замечательный тренер. Англичане добрались до полуфинала, и я вижу эту сборную в финале.

Кейн? Я считаю, что он набирает форму. Он реализовал свои моменты. Это все, что требуется от нападающих. На таких турнирах форварда его уровня делают разницу.

Также наставник «сине-желтых» прокомментировал тот факт, что все участники 1/2 финала Евро-2020 каждый матч группового этапа проводили дома.

Я думаю, что это большое преимущество. Когда ты играешь дома, тебе не нужно перелетать, ты тренируешься на своем стадионе, проводишь матчи. Эта деталь делает большую разницу.

Шевченко также сообщил причину, по которой полузащитник Руслан Малиновский не смог помочь команде в игре против Англии.

Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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