Шевченко: «Если у нас не будет сильного чемпионата, мы будем все реже попадать в четвертьфиналы»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о причинах разгромного поражения в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Также сказалась травма Кривцова, потому что он – опытный защитник, имеет определенную антропометрию. У нас на сегодня нет таких крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Да, прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.

Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол.

Англия сыграла очень прагматично, на своих сильных сторонах. Она воспользовалась нашими ошибками, прекрасно действовала на втором этаже. Соперник в целом контролировал игру.

Мы допустили ошибки и не смогли ничего противопоставить оппоненту. Порой в игре у нас возникали хорошие эпизоды, но мы не доводили их до конца. Англия сильна и индивидуально, и как команда, у нее замечательный тренер. Англичане добрались до полуфинала, и я вижу эту сборную в финале.

Кейн? Я считаю, что он набирает форму. Он реализовал свои моменты. Это все, что требуется от нападающих. На таких турнирах форварда его уровня делают разницу.