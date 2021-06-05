Грозный: «Украина сильнее Кипра по всем компонентам»

Вячеслав Грозный / Фото: ФК Арсенал

Бывший тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями о предстоящем контрольном матче Украины против Кипра.

В этом году киприоты мало забивают, но и мало пропускают. Почему? В феврале Кипр возглавил 50-летний греческий специалист Никос Костеноглу, который ранее тренировал АЕК. И он сразу же сделал ставку на определенный игровой баланс в сторону обороны. Они играют с пятью защитниками в линию и в два опорника, которые здорово обороняются. Примерно, как «Челси» играл с «Ман Сити». Киприоты так пробуют играть. Их не интересует бесцельное владение мячом. Потому у них всего 35 процентов среднее владение мячом за матч. Зато у сборной Украины владение мячом выше 60 процентов. А в некоторых матчах, как с Казахстаном, у нас владение было 71 процент. Мы, наоборот, хорошо работаем с мячом, играем хорошо позиционно. У нас выстроена игра. Киприоты редко угрожают воротам соперника. Они обычно 2-3 удара наносят. А мы, наоборот, очень много бьем. Финнам мы ударили 17 раз по воротам, а казахам - 28. А с Северной Ирландией было 12 ударов.

Киприоты достаточно техничные и любят идти в обводку. Но против нашей сборной глупо идти в обводку, потому что сразу идет двойная страховка. Мы здорово прессингуем. Мы сильнее по всем компонентам. Надо быть объективными. Для нас в этом матче важна холодная голова при завершении. Мы много создаем и много не реализовываем. У нас приличная точность передач – с финнами был 91 процент, а с казахами – 89 процентов. Мы мало теряем мяч и доводим до логического завершения, а потому много создаем.

На таком этапе подготовки к Евро о недооценке соперника речи не может идти. В каждой тренировке и в каждом матче игрокам нужно подтверждать свой высокий уровень мастерства. Желаю успешной и качественной игры нашей команде».