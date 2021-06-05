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Грозный: «Украина сильнее Кипра по всем компонентам»

Экс-тренер – о последнем спарринге «сине-желтых» перед Евро-2020
Футбол Сборная Украины
5 июня 22:45
Грозный: «Украина сильнее Кипра по всем компонентам»
Вячеслав Грозный / Фото: ФК Арсенал

Бывший тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями о предстоящем контрольном матче Украины против Кипра.

«Это будет заключительный спарринг сборной Украины перед Евро. Кипр в текущем году сыграл четыре матча. В марте в рамках отбора чемпионата мира они обыграли 1:0 Словению, 0:0 сыграли со словаками и уступили 0:1 Хорватии. Кстати со счетом 0:1 уступили киприоты в Будапеште Венгрии в рамках спарринга в июне. Кипириотам в этом году очень тяжело даются голы. В 2021 году они отличились только одним голом. А в игре в Будапеште даже в заявке не было основного бомбардира сборной Кипра, которого я хорошо знаю по чемпионату Казахстана, Пиероса Сотириу. Этот высокорослый форвард играл за «Астану» и сейчас выступает за «Лудогорец».

В этом году киприоты мало забивают, но и мало пропускают. Почему? В феврале Кипр возглавил 50-летний греческий специалист Никос Костеноглу, который ранее тренировал АЕК. И он сразу же сделал ставку на определенный игровой баланс в сторону обороны. Они играют с пятью защитниками в линию и в два опорника, которые здорово обороняются. Примерно, как «Челси» играл с «Ман Сити». Киприоты так пробуют играть. Их не интересует бесцельное владение мячом. Потому у них всего 35 процентов среднее владение мячом за матч. Зато у сборной Украины владение мячом выше 60 процентов. А в некоторых матчах, как с Казахстаном, у нас владение было 71 процент. Мы, наоборот, хорошо работаем с мячом, играем хорошо позиционно. У нас выстроена игра. Киприоты редко угрожают воротам соперника. Они обычно 2-3 удара наносят. А мы, наоборот, очень много бьем. Финнам мы ударили 17 раз по воротам, а казахам - 28. А с Северной Ирландией было 12 ударов.

Киприоты достаточно техничные и любят идти в обводку. Но против нашей сборной глупо идти в обводку, потому что сразу идет двойная страховка. Мы здорово прессингуем. Мы сильнее по всем компонентам. Надо быть объективными. Для нас в этом матче важна холодная голова при завершении. Мы много создаем и много не реализовываем. У нас приличная точность передач – с финнами был 91 процент, а с казахами – 89 процентов. Мы мало теряем мяч и доводим до логического завершения, а потому много создаем.

На таком этапе подготовки к Евро о недооценке соперника речи не может идти. В каждой тренировке и в каждом матче игрокам нужно подтверждать свой высокий уровень мастерства. Желаю успешной и качественной игры нашей команде».

Матч состоится 7 июня.

В последней игре Кипр уступил Венгрии.

Источник: sport.ua Андрей Усмонов
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Вячеслав Грозный сборная Украины (футбол) сборная Кипра (футбол)

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