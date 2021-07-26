«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
Гура: «Боженька нам помог в матче с «Зарей»
Тренер добыл дебютную победу с «Александрией»
Юрий Гура / Фото: FootBoom
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о победе над «Зарей» (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.
- Как вам дебют?
– Хорошо. Довольны результатом. Боженька нам помог. Моменты были у «Зари» довольно-таки приличные, но фарт был у нас.
«Заря» – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая.
Напомним, Гура возглавил «Александрию» в конце прошлого сезона, сменив Владимира Шарана на посту главного тренера.
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