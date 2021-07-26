Гура: «Боженька нам помог в матче с «Зарей»

Юрий Гура / Фото: FootBoom

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о победе над «Зарей» (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.

– Хорошо. Довольны результатом. Боженька нам помог. Моменты были у «Зари» довольно-таки приличные, но фарт был у нас.

«Заря» – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая.