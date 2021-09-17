Гура: «Хотелось бы, чтобы матч «Динамо» с «Бенфикой» облегчил задачу «Александрии»

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура предположил, повлияет ли матч «Динамо» против «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:0) на встречу с киевлянами в восьмом туре УПЛ.

Как бы там ни было, с понедельника готовимся к Киеву. К анализу игр с участием соперника подходим выборочно. Внимательно изучим встречи с «Металлистом 1925», с «Бенфикой», а вот разгром динамовцами «Колоса», думаю, много информации не даст.