«Александрия» создаст проблемы «Динамо» и другие прогнозы на матчи 8-го тура УПЛ
Гура: «Хотелось бы, чтобы матч «Динамо» с «Бенфикой» облегчил задачу «Александрии»
Тренер «горожан» отметил, что ситуация киевлян схожа с той, когда был обыгран «Шахтер»
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура предположил, повлияет ли матч «Динамо» против «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:0) на встречу с киевлянами в восьмом туре УПЛ.
Может каким-то образом облегчить задачу «Александрии» вторничный матч «Динамо» против «Бенфики»? Хотелось бы. Не исключаю, тренер «Динамо» пойдет на определенную ротацию, и это гипотетически может оказаться нам на руку. В случае с горняками все получилось именно так. Вспомните, игра «Шахтера» с «Александрией» вклинилась между двумя его матчами против бельгийского «Генка».
Как бы там ни было, с понедельника готовимся к Киеву. К анализу игр с участием соперника подходим выборочно. Внимательно изучим встречи с «Металлистом 1925», с «Бенфикой», а вот разгром динамовцами «Колоса», думаю, много информации не даст.
Гура также заявил, что перед «Александрией» стоит задача финишировать в первой шестерке.
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