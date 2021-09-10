Гура: «Напряжение в дерби с «Ингульцом» очень приличное»

Наставник «Александрии» прокомментировал победу своих подопечных

Юрий Гура / фото - fco.com.ua

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Ингульцом» в 7-м туре Украинской Премьер-лиги.

Сегодня был ваш первый домашний матч. Вы его видели именно таким?

«Счет на табло понравился – выиграли 1:0. Приятно, порадовали болельщиков. Несмотря на кадровые проблемы, у нас были моменты. Некоторые ребята получили микротравмы, нам пришлось менять состав. Ребята справились – молодцы. Сделали подарок для всей Александрии и района».

Что сказали игрокам после матча?

«Молодцы, красавцы, вы это сделали».

А чем вы недовольны?

«Меня все устраивает».

Начало матча задалось?

«Всегда сумбур, это же дерби. Напряжение очень приличное. Все понимают цену ошибки, все решают секунды».

Пенальти был?

«Если мы его не пробивали, значит, его не было».

Почему оставили на лавке запасных Ковальца и Дубру.

«Я же вам говорил, у нас микротравмы. Каспарс отыграл 3 матча по 90 минут за неделю. Тяжело человеку играть».

Как оцените игру Гриня?

«Молодец. О нем уже забыли, будем его поднимать. Думаю, он сейчас будет на коне».

Почему в концовке команда отошла назад?

«Соперник начал играть в 2 нападающих, пошел навал и простая игра. Они начали грузить, а мы сели чуть ниже».

Форвард «Александрии» Сергей Гринь стал автором единственного гола в матче против «Ингульца».