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Гура назвал места, за которые будет бороться «Александрия» весной

Специалист хочет добиться успеха с командой в первый же год работц с ней
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 21:42
Гура назвал места, за которые будет бороться «Александрия» весной
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура дал оценку выступлениям команды в первой части сезона и поставил задачи на весеннюю. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Трудно сказать, закономерно ли шестое место нашей команды после первой части чемпионата. Ребята настраивались на каждый поединок, бились до конца, но иногда мы теряли очки там, где этого нельзя было делать. Порой, было очень обидно. Надеюсь, что весной поводов для радости будет намного больше.

Что касается целей «Александрии», то они неизменны с начала сезона. Мы должны подняться выше в турнирной таблице. Будем бороться за 4 – 5 место, а также хотим как можно дальше пройти в Кубке Украины.

Чтобы пробить дальше в кубке, нужно обыгрывать «Динамо». Уже известна дата четвертьфинального матча.

Сергей Стаднюк
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Юрий Гура Александрия

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