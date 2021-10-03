Гура – о 0:0 с «Вересом»: «Может, сходим в церковь, свечи поставим, не лезет мяч»

Юрий Гура / фото - FootBoom

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью с «Вересом» в матче десятого тура УПЛ:

Настраивали ребят. Бойцовские качества, подбор, второй мяч — только это на этом поле можно было сегодня сделать.

Моменты были, но не реализовали. На таком поле вообще тяжело показывать какой-то футбол. Мы с ребятам из «Вереса» разговаривали, им тоже тяжело на этом поле, тоже хочется поиграть в футбол, а получается мы просто били мяч через полузащитников. Мало было конструктива».