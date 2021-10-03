Гура – о 0:0 с «Вересом»: «Может, сходим в церковь, свечи поставим, не лезет мяч»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал нулевую ничью с «Вересом» в матче десятого тура УПЛ:
«Мы знали, что «Верес» – команда бойцов. Мы вчера приехали, посмотрели на поле, оно, конечно, неважное. Сухарик приличный. Сегодня конструктивного футбола нельзя было ожидать.
Настраивали ребят. Бойцовские качества, подбор, второй мяч — только это на этом поле можно было сегодня сделать.
Моменты были, но не реализовали. На таком поле вообще тяжело показывать какой-то футбол. Мы с ребятам из «Вереса» разговаривали, им тоже тяжело на этом поле, тоже хочется поиграть в футбол, а получается мы просто били мяч через полузащитников. Мало было конструктива».
У Третьякова что-то серьезное?
«На этом поле повреждение получил. Пока нельзя сказать, что там серьезное что-то. Сейчас пауза у нас будет, думаю, что восстановится».
Насколько справедливым был бы итог матча 0:1 в пользу «Александрии»?
«Хотелось бы, конечно, выиграть. Может, сходим в церковь, не лезет мяч. Поставим свечки в храме, постоим. Может что-то поможет».
Когда больше довольна результатом?
«Хотели выиграть, честно скажу. Ничья уже тоже устраивает».
Из-за потери очков подопечные Гуры отпустили вперед «Днепр-1». Таблица украинской Премьер лиги.
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