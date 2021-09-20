Гура – о стычке в конце матча с «Динамо»: «Это футбол, здесь мужики играют»

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура проанализировал эпизоды с назначением пенальти в ворота «горожан» и удалением Игоря Кирюханцева в матче восьмого тура УПЛ против «Динамо» (0:1).

За футболку дергал? Да, может пенальти. Но на 95-й минуте давать такие пенальти… Тем более, что Кривушкин уже пошел к угловому флажку. Уже все, подача углового. А тут звонок друга и все.

Я рядом находился в эпизоде с удалением, там ничего такого не было. Можно только посмеяться – Шабанову надо идти и МРТ сдать. После такого удара человек под два метра и Кирюханцев 160 сантиметров…

Шабанов к нему наклонился и упал. Это футбол, здесь мужики играют. А показывать цирк для людей… Это некрасиво.