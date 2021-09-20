Гура – о стычке в конце матча с «Динамо»: «Это футбол, здесь мужики играют»
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура проанализировал эпизоды с назначением пенальти в ворота «горожан» и удалением Игоря Кирюханцева в матче восьмого тура УПЛ против «Динамо» (0:1).
Я понимаю, что Рыбалка вроде бы и держал за футболку, но Гармаш просто рисовал и нырял. Как раз перед этим моментом Забарный полностью руками обхватил Мельника и завалил. А во время подачи с фланга Спинелли был первым на мяче. Он сыграл в этот мяч, а Гармаш вообще далеко от мяча находился.
За футболку дергал? Да, может пенальти. Но на 95-й минуте давать такие пенальти… Тем более, что Кривушкин уже пошел к угловому флажку. Уже все, подача углового. А тут звонок друга и все.
Я рядом находился в эпизоде с удалением, там ничего такого не было. Можно только посмеяться – Шабанову надо идти и МРТ сдать. После такого удара человек под два метра и Кирюханцев 160 сантиметров…
Шабанов к нему наклонился и упал. Это футбол, здесь мужики играют. А показывать цирк для людей… Это некрасиво.
Ранее Гура заявил, что был готов работать с тем составом, который остался после массового исхода игроков из «Александрии» летом.
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