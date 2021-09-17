Гура: «Был готов трудиться с теми, кто остался в «Александрии»

Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал массовый исход футболистов из клуба в летнее межсезонье. Также специалист рассказал о своих принципах построения команды.

Четыре сезона я помогал Владимиру Богдановичу, после чего принял 19-летних ребят – тот переход мне дался намного сложнее. Когда же мне доверили «основу», главное было – наладить контакт с футболистами. С этим проблем не возникло.

Одиннадцать ушедших футболистов летом? Да, об их уходе было известно заранее. У всех перечисленных игроков заканчивались контракты, все они решили сменить прописку, и изменить что-либо было не в моих силах. Но я был готов трудиться с теми, кто остался. Тем более возможности, как опытных исполнителей, так и молодежи, мне были хорошо известны.

Современный футбол выставляет целый ряд требований к игрокам, и в моей команде будут выступать только те, кто им отвечает. Например, мне нужна скорость на флангах, и именно поэтому летом мы пригласили Олега Кожушко. Думаю, он и Макс Третьяков на сегодня – самые быстрые футболисты в УПЛ, и радует, что оба принадлежат «Александрии».